Il Prof. Paolo Antonio Ascierto ospite a Diretta Dal Divano

Il social talk-show che da Lamezia sta coinvolgendo da oltre un mese decine di ospiti da tutto il mondo, ha avuto ospite l’oncologo di fama internazionale in prima linea nella lotta contro il Covid-19

In diretta come ogni giorno alle 18:00, gli amici di Yes We Game ed i loro ospiti sono arrivati alla puntata 36.

Un mese e cinque giorni, tre dozzine di giorni, 5 settimane ed un giorno…un sacco di tempo passato insieme insomma.

Cosi’, quasi per reagire a questa nuova prigionia, un gruppo di vecchi amici radiofonici (gia’ protagonisti di Yes We Game, una trasmissione TV cult qualche anno fa su una rete di canali locali) con Christian Maglia che ha organizzato il tutto, Ugo Floro, noto giornalista nel sud Italia, Guglielmo Mastroianni, anche lui giornalista sulle reti televisive Mediaset (la tv del magnate Silvio Berlusconi), Giuseppe Donato, editore di lameziaterme.it ed altri hanno deciso di iniziare a sentirsi in video conferenza per passare insieme due ore.

Dal confinamento delle proprie case per il Decreto del Presidente Del Consiglio Italiano nasce cosi’ una nuova esperienza di comunicazione. Ognuno ha imparato in questi giorni che le varie piattaforme social ma soprattutto i vari software di comunicazione, possono esser usati soprattutto adesso per il remote working a cui in Italia ci siamo dovuti subito abituare, per la scuola a distanza (mai sperimentata prima in Italia), ma anche e soprattutto per creare nuove trasmissioni in diretta che dal basso, conquistano i social e nuove platee di ascolto.

Un esperimento nuovo in Italia. Grazie alla piattaforma StreamYard che permette di avere dieci ospiti in studio di cui sei in diretta video, con streaming su piu’ piattaforme nello stesso tempo, siamo riusciti ad inventare un nuovo format ed attirare ogni giorno migliaia di ascoltatori o telespettatori o internet-spettatori. Non sappiamo ancora come definire chi ci segue. Followers probabilmente.

Ospiti importanti come alcuni dei noti virologi salite alla ribalta della cronaca, piscologi, psicoterapisti ma anche sportivi, giornalisti, rappresentanti di categorie imprenditoriali, i nostri figli…..

Ospiti ed amici di ogni nazionalita’ che si sono collegati ogni giorno da vari paesi del mondo: Argentina, Spagna, Peru’, Grecia, Nigeria, Sud Africa, Inghilterra, Hong Kong. Certo non saremo fortissimi con le lingue ma in questo momento riusciamo a capirci tutti molto bene.

Oggi un ospite d’eccezione, lo scienziato di fama mondiale, Dott. Paolo Antonio Ascierto, l’oncologo presidente della Fondazione melanoma e direttore dell’Unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli che sta dando un immenso contributo nella lotta al Covid-19

Da oggi inoltre, eletta a sigla di chiusura ufficiale, un video di uno storico gruppo rock blues lametino, gli Axis.