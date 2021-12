Parrocchia San Pietro a Maida e Ce.S.Pe.S. fanno visita ospiti Tamburelli

Il 22 dicembre i ragazzi della parrocchia di Don Fabio Stanizzo e le volontarie dell’Associazione Ce.S.Pe.S. Carolina Caruso, Enza Aloe e Gabriella Di Varano hanno portato un sorriso agli anziani della casa di riposo Tamburelli di Lamezia Terme regalando loro un momento di felicità intonando i canti di Natale

Per gli anziani è stato un anno difficile a causa della Pandemia che ha colpito i soggetti più fragili.

Non sarebbe Natale se non portassimo l’aria dell’Avvento con un gesto d’amore che attraverso la musica arriva al cuore degli ospiti della struttura, un’atmosfera familiare e di festa per non farli sentire soli, ha sottolineato Carolina Caruso.

Oggi i ragazzi della parrocchia hanno voluto donare agli anziani un’occasione per riscoprire la bellezza di un sogno, di ritrovare speranza nel futuro e nelle persone che pensano a loro per un attimo di felicità, consentendo loro di aprirsi, raccontarsi, far tornare le belle emozioni e i ricordi, regalandogli attenzioni.

Il regalo poi lo fanno gli anziani a noi regalandoci la loro felicità, facendoci scoprire la vera gioia del dono e della speranza.

Associazione Ce.Spe.S. si occupa di salvaguardare i diritti e i doveri, la dignità e il valore di ogni persona attraverso opere di volontariato.

Don Fabio Stanizzo con le sue parole di preghiera “il Natale è l’incontro con Cristo” ha scaldato il cuore di tutti.

Natale è condivisione e amore, la vera festa è negli occhi felici degli anziani, “è Natale quando permetti a Dio di amare gli altri attraverso te”.