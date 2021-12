Passione, emozione e solidarietà con l’associazione Narciso

Riviviamo, ancora oggi, a distanza di qualche giorno, i momenti che hanno regalato a tutti noi una serata indimenticabile dove passione, emozione e solidarietà hanno contribuito a rendere speciale l’evento

Comunicato Stampa

Molte le persone presenti tra professionisti, imprenditori, autorità pubbliche ed ecclesiastiche, pazienti e giovani che hanno contribuito a far si, che gli obiettivi promossi dalla nostra associazione, possano iniziare a realizzarsi.

Durante la serata sono state messe in luce le difficoltà che affrontano i pazienti oncologici, ragion per cui, nasce la nostra volontà di sostenerli, prima, durante e dopo, il loro percorso, impegnandoci, ad essere per loro, un punto di riferimento sicuro. Anche se nati da poco, siamo orgogliosi di aver al nostro fianco così tanti sostenitori e amici.

L’Associazione Narciso è all’inizio di un percorso, che mira a donare alla città di Lamezia Terme, un “Centro” che offra servizi ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, e che, coinvolga quanti più giovani possibili, per divulgare la cultura della prevenzione.

Ringraziamo per la presenza all’evento, Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Giuseppe Schillaci, le Amministrazioni comunali di Lamezia Terme, San Pietro a Maida, Maida, Lago; i medici Dottor Mario Rampa, senologo del San Raffaele di Milano e la Dott.ssa Annalisa Di Cello Medico Ginecologo dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

Un particolare ringraziamento alla Concessionaria Paradiso (nella persona del titolare Fernando Paradiso) e al Centro Medico G Italia, per il contributo e il sostegno dimostrato.

Un doveroso grazie va anche alle tante attività locali che ci hanno sostenuto: Maurizio Carnevali, Michele Affidato, Thotel Lamezia, Cantine Lento, Antonicelli Elettrodomestici, Tenuta Balzano, Tuzza Preziosi, Farmacia Cotroneo, Isabella Macrì.