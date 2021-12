I pasticceri calabresi impegnati nella solidarietà natalizia

Solidarietà, socialità e gusto. La Confederazione Pasticceri Italiani, Conpait Calabria, ha organizzato per il prossimo 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, in piazza Italia di Reggio Calabria, una giornata dedicata alla tradizione

Comunicato Stampa

“Crispellata tradizionale e gelato” è infatti il tema scelto per accomunare speranze e gola. L’incasso infatti sarà devoluto interamente all’Hospice via delle Stelle, struttura dedita alle cure palliative che, nonostante le difficoltà, da quasi 15 anni presta un servizio prezioso ed essenziale a pazienti affetti da malattie incurabili e progressive e alle loro famiglie.

“Siamo veramente felici di poter aiutare realtà così importanti per tutto il territorio”, hanno sottolineato il presidente nazionale Conpait Angelo Musolino e Davide De Stefano presidente Conpait gelato. “L’Hospice compie quotidianamente interventi fondamentali per la salute dei pazienti. Con le nostre crispelle ed i tanti gelati, oltre che con la nostra consueta professionalità, cercheremo di apportare quel piccolo contributo alla causa, soprattutto in un periodo come il Natale. Invitiamo, per questo motivo, tutti i cittadini alla partecipazione. Un piccolo morso può portare un grande aiuto e noi della Conpait siamo pronti”.