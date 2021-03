Patenti facili: sequestrate cinque autoscuole, due arresti

Un fermo immagine tratto da un video della Guardia di Finanza mostra un momento dell'operazione che ha permesso di scoprire fondi pubblici destinati alla manutenzione dei principali servizi cittadini di Reggio Calabria distratti e lucrati dalle cosche di 'ndrangheta grazie ad accordi con politici e imprenditori collusi. Arrestati otto imprenditori che ricoprivano incarichi nelle società Multiservizi, partecipata dal Comune, e Gst, fallite nel 2014 e nel 2015. L'accusa è bancarotta fraudolenta. ANSA/ GUARDIA FINANZA ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++