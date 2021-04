Pax Christi – Punto Pace Lamezia: amnesie del TG regionale calabrese

“Non crediamo che un servizio pubblico possa permettersi volontarie amnesie sul 25 Aprile del 1945” afferma, in una nota, Fiore Isabella

Titolo di testa del Tg regionale calabrese delle 14,00 del 25 aprile 2021 sulla Festa della Liberazione: “La liberazione dal virus, il 25 aprile nel campo militare di Cosenza; secondo giorno del vax day anche senza prenotazione in Calabria”.

Poi le immagini del campo militare di Cosenza con il rito dell’alza bandiera. Unico protagonista l’esercito e nessun riferimento storico o qualche timido richiamo alla liberazione dell’Italia dal fascismo e dall’occupazione nazista.

Dal militare intervistato, un accenno all’Italia che 70 anni fa venne liberata con successiva amnesia su da chi venne liberata e sui protagonisti della guerra di liberazione dal regime fascista.

Il tutto seguito da uno spot sull’esercito italiano impegnato a liberare l’Italia dalla dittatura del Covid 19.

Non crediamo che un servizio pubblico possa permettersi volontarie amnesie sul 25 Aprile del 1945 e su ciò che comportò, quell’evento, in termini di recuperata libertà di espressione e di pensiero. Riteniamo, infatti, che questa eccessiva enfatizzazione del ruolo pur importante e professionale dei soldati faccia torto al ruolo del personale civile, medico e paramedico, in servizio, e del volontariato che si sta spendendo sul territorio nazionale nell’organizzazione delle misure contro la pandemia e per le vaccinazioni anti covid.

Ne fa fede – ad esempio – la silenziosa attività meritoria, e senza alza bandiere, di Emergency operativa dal 5 dicembre nel crotonese per supportare la Regione Calabria nella gestione dell’emergenza, attività peraltro mal digerita da tanta parte della politica che governa questa regione.

Intervistato dal quotidiano “La Stampa” di Torino, Gino Strada è tornato a dire la sua sulla sanità calabrese: “Abbiamo finito. Abbiamo dato la nostra disponibilità anche a prendere in mano la gestione di diciotto ospedali chiusi, ma per ora non ci ha risposto nessuno. Ospedali chiusi ufficialmente per ragioni di budget, ma al solito perché si è preferito sostenere la sanità privata. La gente ha perso la speranza di rivedere una sanità pubblica che funzioni. E poi ci sono le infiltrazioni della criminalità organizzata. Diciamo che sono strutturali più che infiltrazioni“. E dopo aver fatto le valige da Crotone (ma non dalla Calabria, ove continua ad operare a Polistena per gli immigrati che lavorano in agricoltura), con gli ospedali calabresi ancora in affanno pandemico, Emergency è approdata in Uganda, dove ad Entebbe il 22 di Aprile 2021, pochi giorni fa, è stato aperto, mentre da noi ne restano chiusi 18, un ospedale pediatrico ( che si aggiunge a quello di cardiochirurgia di Khartoum, in Sudan), per liberare i bambini africani da morte sicura. Per loro sarà il 22 Aprile del 2021 la data da ricordare nelle annuali ricorrenze.

Nel ricordare il 25 Aprile del 1945, dovremo continuare a festeggiare, nel rispetto della verità storica, la vittoria della democrazia sul nazi-fascismo, vittoria di popolo, in larga parte.