Pd Calabria: nel weekend le elezioni per il congresso, Irto unico candidato alla segreteria

Congresso Pd Calabria: Nicola Irto unico candidato alla segreteria.

LAMEZIA. Dopo circa tre anni di commissariamento il Pd calabrese si avvia al congresso con l’elezione del nuovo segretario. Unico candidato alla segreteria regionale del partito democratico è Nicola Irto, ex presidente di Palazzo Campanella. Decaduta la candidatura di Mario Franchino che, secondo la commissione regionale di garanzia dei dem, non ha presentato entro i termini stabiliti le liste collegate.

Dopodomani, 13 gennaio, si potranno presentare le candidature per le segreterie provinciali e le segreterie cittadine nelle 18 città calabresi con più di 15mila abitanti. Il 15 si avvieranno le operazioni di voto per via telematica, mentre il 16 si voterà in presenza nelle sedi dei circoli. Gli ultimi dettagli per l’elezione del segretario calabrese sono stati ufficializzati oggi in conferenza stampa da Italo Reale, presidente della commissione regionale per il tesseramento Pd in Calabria, e dal commissario uscente Stefano Graziano.

Nella sede regionale del Pd di via delle Nazioni a Lamezia anche gli esponenti del movimento giovanile del partito che hanno collaborato all’organizzazione del congresso: Lidia Vescio, Alessia Caruso e Giovanni Di Bartolo. Da parte loro un coro unanime: “Col congresso e con l’elezione del nuovo segretario per il partito democratico si apre finalmente tanto agognata fase del cambiamento; un nuovo percorso che vuol radicarsi sul territorio e dare voce alle istanze dei calabresi”. Red.