Pd, congresso Lamezia: sfida a 4 con due giovani candidati

Sono ore concitate in vista delle presentazioni ufficiali delle candidature del PD ma iniziano a trapelare i nomi dei possibili candidati

Sembrano essere 4 i contendenti per la segreteria cittadina, con Franco Lucia, commissario uscente che cerca la legittimazione degli iscritti e si ripropone per un mandato da segretario, Gennarino Masi, presidente della Fondazione Terina, esponente del centrosinistra lametino che ha già ricoperto in passato ruoli di Partito.

A questi due nomi si affiancano due giovani volti del PD, Lidia Vescio, già candidata al consiglio comunale e nella commissione del tesseramento provinciale e il giovanissimo Dario Rocca, 21 enne segretario dei Giovani Democratici e già candidato al consiglio comunale nel 2019.

Mancano ancora diverse ore per la presentazione delle candidature, ma i nomi che circolano sembrano essere ormai definitivi, questa sera comunque si avrà l’ufficialità delle candidature e vedremo quali di questi nomi saranno in corsa e quali no.