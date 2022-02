PD: Domenico Giampà candidato unitario a segretario provincia Catanzaro

Dichiarazione congiunta Domenico Giampà- Salvatore Passafaro

Comunicato Stampa

Gli imminenti congressi devono rappresentare un momento di confronto costruttivo e di rilancio del Partito Democratico dopo un lungo periodo di commissariamento.

Per questi motivi è necessario, da parte di tutti, uno sforzo di generosità per dare un nuovo assetto ad un partito che ha necessità di avere classi dirigenti nuove e rinnovate.

Con questi obiettivi abbiamo deciso di arrivare ad un accordo unitario per favorire un percorso di crescita della comunità democratica e nello stesso tempo far emergere nuove energie provenienti dai vari territori della nostra provincia.

L’attuale fase politica, particolarmente “delicata” anche per via delle elezioni nel capoluogo di Regione, impone un senso di responsabilità straordinario e la riscoperta di valori condivisi come l’unità e la collaborazione costruttiva tra militanti.

Per questi motivi, negli ultimi giorni, dopo alcuni incontri abbiamo ritenuto necessario dare un segnale importante al nostro territorio, procedendo uniti in una direzione comune con l’unico interesse di rafforzare il partito e non commettere errori fatti in passato che hanno portato ad inutili divisioni interne.

A tale scopo, concordando una giusta ed equa rappresentatività territoriale negli organismi di partito, abbiamo deciso di continuare insieme questo percorso, con la candidatura unitaria a segretario di Federazione per la provincia di Catanzaro di Domenico Giampà.

Siamo certi che in questo modo l’intera area centrale della Calabria ne uscirà rafforzata, anche in vista delle prossime sfide elettorali