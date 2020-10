PD Lamezia: Amministrazione lavori per contenere casi Covid in città

Il Partito Democratico Lametino si rivolge all’Amministrazione e al Sindaco Mascaro chiedendo provvedimenti seri per contenere la diffusione del Covid in città e per risolvere le criticità dell’ospedale “senza sperare che il virus scompaia”

Come abbiamo visto negli ultimi giorni anche la nostra regione e la nostra città, seguendo il trend nazionale di crescita dei contagi ha avuto un’impennata di casi Covid, e anche la nostra regione si sta attrezzando (come è notizia delle ultime ore per scrivere ed eseguire delle ordinanze circa la disposizione di un coprifuoco e dell’istituzione della Didattica a Distanza per Superiori e Medie e limitare l’accesso ai parenti di persone in ospedale o nelle RSA.

In tutto questo il Sindaco e l’amministrazione di questa città sembrano restare immobili di fronte alla forte impennata di contagi degli ultimi giorni e ai vari problemi usciti fuori in un inchiesta su il Corriere della Calabria dove si evince che l’ospedale di Lamezia ha serie difficoltà a processare i tamponi, ha serie carenze di personale e pazienti in pronto soccorso per altri problemi che devono aspettare esiti di un tampone che non sembrano mai arrivare.

Non pretendiamo che il Sindaco e la Sua Amministrazione abbiano proprietà taumaturgiche e fermino questo ‘’subdolo’’ virus con le mani. Ma di fronte al crescere dei contagi degli ultimi giorni, che hanno causato la chiusura di reparti dell’Ospedale, Tribunale, Istituti Scolastici ed Edifici pubblici vari per la sanitizzazione dei locali, non si può minimizzare la realtà.

Vogliamo sapere quali provvedimenti si stanno attuando per cercare di arginare il diffondersi del virus, Se si sta sorvegliando affinché vengano rispettate dalla cittadinanza tutte le misure previste da DPCM e Ordinanze, se IL Sindaco e il suo Assessore alla Sanità (se ancora ne abbiamo uno) si confrontano continuamente con le autorità sanitarie per capire se il nostro Ospedale può (ma da quanto scritto dalla stampa sembra molto difficile) affrontare una crescita dei contagi? Hanno un rapporto continuo con le RSA che operano sul territorio?

È questo che chiediamo al Sindaco e alla Sua Amministrazione di vigilare sulla salute della comunità cittadina e di non di utilizzare il tempo in inutili calcoli statistici da pubblicare su Facebook o magari a recitare formule magiche e scongiuri sperando che il virus scompaia.