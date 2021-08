Aquila Villella proposta dal PD Lamezia quale candidata al Consiglio Regionale

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La professoressa Aquila Villella, docente di diritto privato presso UMG, consigliere comunale, consigliere provinciale, candidata nel 2018 al Senato nonché storica dirigente del Pd della Piana è stata proposta all’unanimità quale candidata per il Pd di Lamezia al consiglio Regionale, nel corso di una riunione dell’esecutivo i cui lavori sono stati introdotti da Franco Lucia coordinatore cittadino e conclusi da Stefano Graziano commissario regionale

Comunicato Stampa

Franco Lucia, nell’esprimere grande soddisfazione per l’alto profilo qualitativo ed umano ha detto: “Aquila Villella insieme ad Amalia Bruni, candidata del centro sinistra alla presidenza della Regione rappresentano una formidabile occasione per fare uscire Lamezia dalla marginalità in cui il centro destra l’ha relegata in questi anni. Lamezia può ritornare ad essere il motore del cambiamento per la nostra Regione”.