PD Lamezia: Gestione Covid, Sindaco dia risposte certe e non si nasconda dietro un dito

La pubblicazione sui social degli interventi di bitumazione di alcune strade e di ripristino della pubblica illuminazione effettuata da alcuni autorevoli assessori con tanto di comunicazione festosa, manifesta, a nostro avviso, la mediocre azione amministrativa agita dalla Giunta Mascaro, prodotto di una ancora più scarsa azione politica del suo Consiglio comunale

Azioni che dovrebbero essere la normalità, l’agire quotidiano di un’azione amministrativa sana viene spacciata per la “politica del fare”.

Siamo curiosi piuttosto di sapere cosa intende fare realmente l’amministrazione circa l’impennata di casi di Covid-19 in città, anche considerando le ultime notizie circa i reali numeri dei positivi di Lamezia, che sarebbero in realtà 82 invece di 47 come comunicato dall’amministrazione nei post Facebook di Mascaro, inoltre vorremmo capire dove il sindaco prende i numeri e le statistiche che scrive nei suoi post e che recentemente ha dato in un intervista data ad un giornale locale, il sindaco parla di indici e di altri dati, senza menzionare il rapporto dei tamponi fatti e processati, e senza inoltre considerare che la Calabria è recentemente stata attenzionata circa i dati di ricoveri e terapie intensive in aumento rispetto al mese di aprile (ricoveri +73,6% e terapie intensive +62,5%), non capiamo inoltre come sia possibile che in un paese dove i casi sono in ascesa in modo incontrollato in città si viaggi sempre sulla stessa media di 30-40 casi al giorno, si capisce dunque che c’è un problema di gestione complesso che va risolto.

Poi potremmo anche oltre alla gestione Covid-19 in città menzionare gli altri problemi che affliggono il comune, come la carenza di personale, la mancanza del piano per i fondi Agenda Urbana e il progetto Sara, ma ci dilungheremmo troppo a parlare di argomenti già esplorati e conosciuti, ma non ancora risolti.

Speriamo solo che l’amministrazione e il sindaco trovino soluzioni reali, in particolare alla gestione dei casi Covid-19 con riferimento all’emissione dei decreti di quarantena domiciliare, alla mancanza di comunicazione tra Asp e Comune e soprattutto speriamo che l’amministrazione comunichi il prima possibile il reale numero di casi in città, che come tutti sanno e vedono in città sono in continuo aumento, con la speranza che il sindaco invece di nascondersi dietro un dito e dare numeri campati in aria dia risposte certe, come quelle che i cittadini chiedono, anche sotto la sua pagina Facebook.