PD Lamezia: insediato Forum Giovani, Antonio Pandolfo portavoce

Il Pd di Lamezia, visto le difficoltà che da anni si registrano nel rapporto con le nuove generazioni sempre più distanti dalla politica e dall’impegno civico, ha deciso di cambiare rotta puntando su un nuovo contenitore – un Forum – Giovani per Lamezia – con l’obiettivo di porre al centro la voce dei giovani, far parlare i giovani, su scuola, università, diritti, lavoro, città, futuro… attraverso un forte patto generazionale che metta insieme esperienza, partecipazione, creatività, passione per disegnare la città che vogliamo. In un mondo che sta crollando sotto gli effetti del Covid-19, Next Generation Eu è l’occasione formidabile per avvicinarsi alla politica per reinventare la nostra città e la nostra regione, immaginando il futuro con la stessa passione e tensione ideale della generazione del dopoguerra che ha ricostruito il paese. Oggi è il tempo migliore per farlo. Il Futuro è adesso. Ad animare il forum, in qualità di portavoce è stato chiamato il giovane avvocato lametino Antonio Pandolfo.