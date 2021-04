PD, Lamezia: insediato Forum Sanità e territorio, Saverio Ferrari portavoce

Nei giorni scorsi, nel corso di una riunione del comitato di coordinamento, presieduto da Franco Lucia sono stati affrontati diversi temi, in particolare sullo stato della sanità lametina e Calabrese e sul piano di vaccinazione

Comunicato Stampa

Il Pd, dopo la ferma protesta dei giorni scorsi circa l’esclusione di Lamezia dalle giornate Vax-Day apprezza l’inserimento da parte dell’Unita di crisi, seppure in extremis, della nostra città alla campagna appena conclusasi. Oggi – si legge nella nota del PD – abbiamo più conoscenze scientifiche di un anno fa sul virus, con il quale però dovremo convivere per un altro po’ di tempo anche se gli esperti non escludono che c’è ne possano essere altri in futuro. Per questo pensiamo che Lamezia deve avere da subito un suo Hub per i vaccini.

Il Pd ritiene che la sanità, da diverso tempo, a tutti i livelli, sia un malato in coma profonda e che l’emergenza sanitaria abbattutesi con il virus covid -19 la sta portando rapidamente allo stato irreversibile.

Alle poche eccellenze che pur ci sono e alla stragrandissima presenza di personale medico e paramedico altamente qualificato permangono situazioni inquietanti: dallo scioglimento per infiltrazione mafiosa alla presenza di lobby affaristiche e clientelari che hanno depauperato il settore, generando rendite, soffocando il merito e le competenze a tutto discapito di servizi efficienti per i cittadini. Occorre una profonda opera di bonifica oltre che un superamento delle gestioni commissariali, I cui limiti sono sotto gli occhi di tutti.

Cambiare rotta, porre al centro le persone, attraverso una profonda ristrutturazione dai sistemi di prevenzione che riavvicina la sanità ai luoghi di residenza dei cittadini e affronta più efficacemente la gestione delle cronicità.

Tale strategia, inoltre, deve essere considerata parte integrante del progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana della nostra città.

Pertanto visto il ruolo sempre più strategico che riveste il settore per la sicurezza e la salute dei cittadini il Pd ha nominato il dott. Saverio Ferrari, medico del 118, portavoce del Forum “sanità e territorio”.

Il Pd di Lamezia con questa iniziativa vuole avviare un dibattito e un confronto di idee con quanti nella nostra città, cittadini, medici, associazioni, ecc… sono interessati a costruire dal basso una sanità che pone al centro le persone e non il potere.