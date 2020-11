PD Lamezia: rifiuto proposta Tamponi rapidi confermano pressapochismo della Giunta

Mentre Mascaro litiga con l’aritmetica e con l’ASP sul numero dei contagiati COVID del nostro territorio, tra una comparsata televisiva e le tardive passeggiate in ospedale a rimorchio di qualsiasi uomo delle istituzioni si degni di farci visita, Lamezia continua inesorabilmente ad affondare

Le disattenzioni e il pressapochismo a cui questa giunta ci ha abituati, in questo caso purtroppo rischiano di sommare alla farsa la tragedia e in quanto forza di opposizione, con buona pace di Mascaro, non possiamo che denunciare ancora un volta il caos di strategia e di attuazione a cui siamo costretti ad assistere anche su un tema così importante.

La disponibilità del PD a collaborare nell’interesse dei cittadini in nome dei quali ogni sacrificio e ogni polemica può essere messa da parte, è testimoniata, da ultimo, dalla nostra richiesta, portata in consiglio comunale dalla consigliera Aquila Villella, di procedere con l’acquisizione di test rapidi anti-covid per i cittadini di Lamezia.

A detta richiesta il Sindaco ha risposto che c’è già una task force deputata ad occuparsi dell’emergenza COVID, che dire, se è la stessa di cui si è avvalso il Sindaco fino ad ora, c’è davvero poco da star tranquilli.

Non resta che augurarci che Mascaro oltre a delegare la funzione di Stazione Appaltante del nostro comune al comune di Reggio Calabria deleghi presto anche quella di Sindaco.