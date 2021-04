PD Lamezia: si agli studios cinematografici, ci fidiamo di Minoli

Un’intuizione che viene da lontano, dal 2006, per contribuire a rilanciare la più grande area industriale del meridione, sembra concretizzarsi con la deliberazione della Giunta Regionale con la quale si prevede la realizzazione di “Studi finalizzati alla produzione cinematografica e televisivi” sui terreni ex Sir, in concessione alla Fondazione Terina, su forte input del Commissario della “Film Calabria Commission” Giovanni Minoli

Comunicato Stampa

Il Partito Democratico di Lamezia Terme, nell’apprendere la notizia dalla stampa e dalle TV, esprime compiacimento per un’iniziativa che tende a valorizzare le valenze paesaggistiche e logistiche del nostro territorio.

Un grande polo della produzione audiovisiva nell’ex area sir va nella direzione giusta perché è un’impresa culturale e creativa ad alto valore aggiunto che non solo darà una nuova identità all’area ma può essere da volano per la crescita economica ed occupazionale di Lamezia e della Calabria.

Esso, se realizzato, può proiettare Lamezia in una nuova dimensione nazionale e internazionale dopo anni di isolamento e di immagine negativa.

Al compiacimento affianchiamo tanta cautela. Fin troppi sono stati gli annunci, sempre calati dall’alto, e nulla di quanto promesso è stato mai realizzato.

Confidiamo nelle capacità e competenze del Dott. Giovanni Minoli affinché questa volta si possa concretizzare un bel progetto che auspichiamo, nella sua realizzazione, coinvolga tutti i soggetti istituzionali e non, per arricchirlo e trasformare così un sogno in realtà.