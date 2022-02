Pensa Tu: a Cosenza Il primo Festival della Scienza e della Curiosità

Pensa Tu è il primo Festival della Scienza e della Curiosità della città di Cosenza

La manifestazione, prevista per il weekend del 26 e 27 marzo 2022, si terrà presso il Castello Normanno Svevo nel centro storico della Città.

La manifestazione organizzata dall’Associazione Orizzonte degli Eventi e dalla Svevo srl, vanta il patrocinio dell’Università della Calabria, coinvolta attivamente nelle attività in programma e nell’organizzazione delle esposizioni.

L’evento rientra fra le attività del Festival Castello Svevo Cultural Crossing. Incroci d’Arte, Identità e Patrimonio finanziato dalla Regione Calabria per le attività di animazione dei beni culturali (PAC CALABRIA 2007/2013).

Lo scopo è di offrire ai visitatori la possibilità unica di incontrare divulgatori, scienziati, youtubers e docenti universitari dediti alle scienze e alle tematiche collaterali. Oltre alle conferenze, nelle sale espositive del Castello verranno allestite mostre legate al tema della scienza. Artisti locali arricchiranno il programma con performance, opere d’arte e spettacoli musicali; i terrazzi del Castello ospiteranno l’osservazione degli astri.

Il tema dell’edizione 2022 di Pensa Tu- che influenzerà trasversalmente contenuti ed interventi degli ospiti- è il cambiamento climatico.

L’idea è quella di proporre tematiche diverse per ogni edizione in base agli argomenti di maggiore tendenza e ad anniversari speciali, così da conferire al Festival una identità forte in termini di riconoscibilità e diffusione sul territorio.

Fondamentale sarà la partecipazione delle scuole alle quali sarà dedicata la mattina del 26 marzo, con percorsi organizzati secondo il grado scolastico dei partecipanti. L’inaugurazione è prevista sabato 26 marzo alle ore 10:00; la partecipazione alle attività e la visita delle esposizioni saranno possibili in entrambi i giorni fino a sera.

Il programma ufficiale completo degli appuntamenti con gli ospiti verrà rilasciato nelle prossime settimane sui canali ufficiali dell’evento.