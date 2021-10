Perciamontani e Mascaro regalano la vittoria alla Promosport sul Cutro

La sesta giornata di campionato prevede uno scontro testacoda al Rocco Riga di Lamezia Terme tra la Promosport e il Cutro

I dati statistici dovevano far presagire una gara facile per i biancazzurri che hanno dovuto però faticare per avere ragione dei cotronesi.

La squadra di casa si presenta in formazione largamente rimaneggiata ma prova da subito a trovare la via del gol. I ragazzi di mister Morelli cercano più volte ad impensierire Sinopoli ma gli attacchi si fermano a ridosso dell’area di rigore.

Il Cutro, reduce da cinque sconfitte in altrettante partite, è bravo a chiudersi non lasciando spazi ai padroni di casa.

Gli uomini di D’Elia però capitolano al primo minuto del secondo tempo, è Percia Montani con una splendida rovesciata dal limite a sorprendere l’incolpevole Sinopoli.

Il gol da morale alla Promosport che continua ad attaccare, il Cutro prova ad agire di rimessa ma tutte le manovre degli ospiti vengono smorzate sul nascere dall’attenta difesa locale.

Gli sforzi dei biancazzurri vengono premiati al 30′: calcio d’angolo dalla destra di Colosimo, Mascaro di testa vola più alto di tutti e insacca, nulla da fare per il portiere.

La Promosport si riversa ulteriormente all’attacco alla ricerca di un risultato più rotondo, ma le punte biancazzurre sono imprecise.

Finisce così la partita, un risultato che premia la volontà dei biancazzurri di portare a casa il risultato.

Soddisfatto l’allenatore Claudio Morelli che dichiara: «abbiamo giocato un match non facile, le numerose assenze hanno pesato sia sull’undici iniziale che poi sui cambi che volevo e che non ho potuto fare. Era importante vincere, il risultato è arrivato, ora testa alla prossima partita con la speranza di recuperare qualche pedina importante».

PROMOSPORT – CUTRO 2-0

PROMOSPORT: Mercuri, De Fazio, Perri, Caserta, De Martino, Mascaro, Schirripa, Scozzafava, Russo, Colosimo, Percia Montani. A disp: Gonzales, Bartucca, Porpora, Villella, Mazzitelli, Caruso, Lorecchio, Ventura, Corigliano. All. Morelli

CUTRO: Sinopoli, Tomaselli, Rocco, Ferrarelli, Martucci, Miletta, Anellino, Messina, Ortolini, Garaffa, Rubino. A disp. Pugliese, Gidari, Melissari, Capicotto, Muto, Mercurio, Carnà, Mannolo, Scarpino. All. D’Elia