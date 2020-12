Perdita acquedotto Sambuco: da domani disservizi idrici in città

I lavori avranno inizio domani mattina mercoledì 16/12/2020 e proseguiranno fino al ripristino della tubazione, previsto presumibilmente nella serata.

Si avvisano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A. ha comunicato l’intervento di riparazione di una perdita individuata, nella giornata odierna, sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, in Via Pitagora, la rifornisce i serbatoi di Canneto alto, Canneto basso, Sambiase basso, Sambiase alto e Caronte.I lavori avranno inizio domani mattina mercoledì 16/12/2020 e proseguiranno fino al ripristino della tubazione, previsto presumibilmente nella serata. Le zone interessate sono: Loc Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via dei Bruti e traverse, Via Foderato e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’Edificio scolastico), Sambiase Centro Storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San Sidero, Loc. Sant’Ermia.