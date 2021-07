Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

I lavoratori Addetti alle Persone a Ridotta Mobilità, impiegati presso l’aeroporto di Reggio Calabria, tutti iscritti al sindacato UILTRASPORTI Calabria, denunciano ormai da molto tempo la gestione del settore, che attualmente si trova in fortissima carenza di personale

Comunicato Stampa

Come gli stessi riferiscono, la mancanza di operatori, ha fatto si che nelle ultime settimane si lavorasse in condizioni di precarietà.

Basti pensare che per garantire le assistenze previste in arrivo/partenza si è ricorso all’utilizzo di personale sanitario esterno alla società (a quale titolo??), per sopperire alle esigenze quotidiane. Eppure, era stato siglato un accordo sindacale dalla UILT, e successivamente una graduatoria tutt’oggi vigente, di risorse già formate e pronte ad essere utilizzate. Perché nessuno ne parla?? Perché la UILTRASPORTI (sindacato di appartenenza), che aveva siglato l’accordo per l’ingresso degli stagionali, oggi nonostante le istanze prodotte dai lavoratori, non fornisce alcuna risposta agli stessi??

Infatti, oltre alle gravità che potrebbero compromettere l’operato, dovuta al numero esiguo di lavoratori (uno in turno piuttosto che due), il rischio è quello di generare un forte disservizio alle persone più disagiate.

Gli addetti a tale servizio, rivendicano i loro diritti, ricordando al tempo stesso di avere tutti quanti sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, nonostante oggi ci siano tutte le condizioni per poter estenderlo a full-time in virtù delle esigenze.

I lavoratori alzano i toni, perché esasperati dal silenzio calato attorno alla vertenza, che ormai da tempo sembrerebbe voler discriminare l’Aeroporto di T.Minniti, oggetto di numerose polemiche soprattutto negli ultimi giorni.

<<La UILTRASPORTI Calabria, si assuma la responsabilità ad essa affidata, piuttosto che a togliere di torno chi sino ad oggi aveva operato con onestà e concretezza, garantendo ai lavoratori ed ai cittadini le condizioni necessarie per lo svolgimento regolare delle attività, ed a tutela di passeggeri a ridotta mobilità aventi il diritto di ricevere un servizio tempestivo in assoluta sicurezza>>.

I lavoratori, dichiarano infine di aver interessato la propria sigla sindacale a tutti i livelli, e che nonostante ciò il silenzio, l’immobilismo e l’indifferenza sono state sino ad oggi le uniche voci risonanti nello spettro di ciò che una volta era l’Aeroporto della Città Metropolitana.