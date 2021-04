Petrolmafie Spa. Parentela (M5S): “Necessaria una volontà collettiva per sconfiggere l’antistato”

Il deputato M5S Paolo Parentela si esprime riguardo all’inchiesta Pietrolmafie Spa

«L’inchiesta Petrolmafie Spa conferma i grandi contrasti della Calabria, nella quale coesistono ricchezza e povertà, immoralità e onestà, la morsa criminale e la lotta dello Stato, della società civile e di una parte della politica ad ogni forma di mafia».

«Oggi le organizzazioni criminali hanno affinato i loro metodi e scendono a patti con un mondo imprenditoriale e professionale su cui si inizia a far luce grazie all'impegno della magistratura, delle forze dell'ordine e della coscienza critica. Come Movimento 5 Stelle – conclude Parentela – continueremo a denunciare il sistema della corruzione e delle contiguità, a batterci in parlamento e sul terreno culturale per contribuire a contrastare la 'ndrangheta, che è il primo cancro della nostra bellissima terra. Il futuro della Calabria dipenderà dalla volontà collettiva di sconfiggere l'antistato».