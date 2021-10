Pianeta Promosport: domani gara casalinga con il Cutro

Domenica 24 settembre al via la sesta giornata di campionato, la NSD Promosport affronterà la ASD Cutro tra le mura casalinghe del Rocco Riga

Mister Morelli dovrà sopperire all’assenza di Riccelli e dei fratelli Gagliardi.

Le due compagini sono reduci da due risultati differenti: i bianco azzurri da una vittoria sul campo dello Scandale mentre il Cutro da una sconfitta per mano del V.E Rende.

Per l’occasione è intervenuto l’invalicabile difensore Alessandro Mascaro, il quale rivolgendosi ai tifosi bianco azzurri, ha dichiarato: “Veniamo da una vittoria con lo Scandale che ci ha dato fiducia e ci ha permesso di salire ancora di più in classifica. Domani affronteremo il Cutro, una squadra insidiosa che sicuramente proverà a fare risultato, come tutte le altre compagini che abbiamo incontrato finora. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che occupi la parte bassa della classifica poiché come ben sappiamo è un fattore indicativo. Essendo la Promosport, insieme ad altre squadre blasonate, additata come possibile vincitrice del campionato, tutti vogliono dare il meglio contro di noi per cui daranno sempre il massimo. Dal canto nostro, siamo convinti della nostra forza e proveremo a imporre il nostro gioco per cercare di guadagnare tre punti importanti. Spero – conclude – che riusciremo a regalare gioie e traguardi ai nostri tifosi e a tutta la società che è sempre presente”.