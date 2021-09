Pianeta Promosport: Enrico Liotta nuovo vicepresidente

La società annuncia con piacere che Enrico Liotta affiancherà Giovambattista Morabito nel ruolo di vicepresidente

Enrico vanta una grande esperienza nel mondo del calcio lametino: negli anni passati, ha ricoperto la carica di Team Manager nella Vigor Lamezia Calcio 1919, mentre nel 2020, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della scuola calcio e settore giovanile della “Real Lamezia Soccer”, società affiliata al Milan Academy.

Enrico non è un volto nuovo nella famiglia della Promosport, infatti dallo scorso anno, il gruppo “Liotta”, rivenditore ufficiale Kappa, è lo sponsor tecnico della società.

Per l’occasione, abbiamo sentito le parole del giovane presidente, Mario Folino Raso, che ha dichiarato: “Mi fa molto piacere che Enrico abbia accettato la nostra proposta. Sono sicuro che la sua esperienza e professionalità, saranno una grande risorsa per tutta la società, che non vede l’ora di iniziare questo percorso insieme.”