Pianeta Promosport: impegno esterno con il Cutro

Domenica 27 febbraio al via la ventunesima giornata di campionato, la Promosport troverà il Cutro ad attenderla tra le mura del Campo Sportivo “Frate Ilario Rostello”

Lo scontro di andata ha visto i bianco azzurri imporsi per 2-0.

Nella scorsa giornata la Promosport ha rifilato un 5-0 allo Scandale mentre il Cutro ha ceduto il passo per 3-0 al V.E Rende.

La classifica vede le due squadre in due posizioni opposte: se i ragazzi di mister Morelli sono in vetta a quota a 53 punti, la compagine crotonese occupa la quattordicesima posizione a quota 16 punti.

Se la Promosport non ha intenzione di lasciare nulla al caso, la squadra di mister Elia tenterà di non disperdere punti fondamentali per la salvezza.

In vista di questo match esterno è intervenuto il difensore bianco azzurro Giuseppe Morabito, il quale ha dichiarato: “Domenica sarà una partita difficile,da affrontare con molta concentrazione in quanto il Cutro è una squadra a caccia di punti per la salvezza.

Noi, però, non possiamo fermare la nostra marcia, quindi dobbiamo essere bravi ad approcciare la partita nel migliore dei modi, mettendo in campo tutte le nostre qualità”.