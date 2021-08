Pianeta Promosport: in arrivo cinque under

Comunicato stampa

De Fazio, difensore esterno basso classe ’04, inizia il proprio percorso calcistico nel calcio Lamezia e milita nella stagione 2018/19 nelle giovanili del Crotone fino a marzo 2020, ritornando, in seguito, in forze al calcio Lamezia.

Melina, centrocampista classe ’03, muove i primi passi nel Cortale e nel Girifalco, approdando, in seguito, nei giovanissimi della Promosport. In seguito, milita negli allievi del calcio Lamezia e per due stagioni nell’under 17 della Vibonese. Inoltre, vanta la partecipazione al Torneo delle Regioni a Pescara.

Mazzitelli Federico, centrocampista classe ’03 e Perri Marco classe ’04, militano nel calcio Lamezia dal 2010.

Riccelli Daniele, attaccante classe ‘03, inizia e prosegue il proprio percorso calcistico nelle giovanili del Catanzaro