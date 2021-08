Pianeta Promosport: ingaggiato il portiere Nicola Pagano

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La società è lieta di dare il benvenuto a Nicola Pagano, portiere classe ‘01, che nell’imminente stagione, difenderà i pali biancoblu



Nonostante la giovane età, ha vestito le maglie di diverse squadre, tra cui Molfetta, Rutigliano e Trebisacce, divenendo uno degli under più promettenti della categoria.

Lo staff tecnico e dirigenziale, consapevole del valore del giovane portiere e di quanto la sua presenza sia fondamentale per migliorare, ulteriormente, la corazza difensiva, non nasconde il proprio entusiasmo.

Di seguito le prime parole di Nicola: “Sono molto contento di essere alla Promosport, una società con ambizioni importanti e un progetto a lungo termine. Sono appena arrivato, ma tutti i miei compagni mi hanno fatto sentire subito a casa, per cui credo che con un gruppo così ci siano tutti i presupposti per compiere il salto di categoria. Vorrei ringraziare – conclude – tutto lo staff tecnico, la dirigenza e il presidente Folino per aver creduto in me, farò di tutto per sfruttare al meglio l’opportunità che mi è stata data”.