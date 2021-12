Pianeta Promosport: pareggio interno con il V.E Rende

Termina con un pareggio il big match tra Promosport e V.E Rende, una delle partite più attese del campionato, che come da pronostici si è rivelata combattuta e non ha deluso le aspettative

I bianco azzurri guadagnano un punto prezioso al cospetto di una squadra ben attrezzata, confermandosi in vetta alla classifica a quota 38 punti, con ben 6 punti di distacco proprio dalla compagine cosentina.

La partita si apre con una Promosport offensiva, sin da subito alla ricerca della rete del vantaggio che arriva dopo soli 9’ minuti dal fischio d’inizio: i bianco azzurri guadagnano un calcio di punizione, Colosimo si incarica della battuta e calcia direttamente in porta, firmando la rete dell’1-0. Sono numerose le occasioni per i padroni di casa ma la compagine cosentina è abile a rispondere colpo su colpo. Al 23’ la squadra ospite si rende pericolosa su un calcio di punizione ma Mandarano spedisce la palla in calcio d’angolo. Al 26’ in seguito ad un fallo su Percia Montani, l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa: Colosimo dagli undici metri trafigge Gagliardi e trascina i compagni sul 2-0. La risposta del V.E. Rende non si fa attendere: al 36’ Ruffolo sigla la rete del 2-1, accorciando le distanze. Si va al riposo sul risultato di 2-1.

Nella ripresa, la squadra di mister Miceli è protesa in avanti al cospetto di una Promosport che cerca di concedere poco spazio. Al 20’ su un’azione dubbia, in area di rigore, De Martino viene espulso e l’arbitro concede ai cosentini un calcio di rigore: Ruffolo rende propizia l’occasione e sigla la rete del 2-2. Per i restanti minuti di gioco, i ragazzi di mister Morelli tentano fino alla fine di portare a casa la vittoria ma al triplice fischio finale la partita termina in parità.

Dopo la pausa natalizia, i bianco azzurri saranno impegnati mercoledì 5 gennaio, per l’ultima gara del girone di andata con il Campora.

Al termine della partita abbiamo ascoltato le parole di mister Morelli, il quale ha dichiarato: “Anche oggi siamo riusciti a mantenere i 6 punti di distacco, avevamo preparato la partita nel migliore dei modi, infatti siamo andati subito sul doppio vantaggio e nel primo tempo abbiamo sfiorato anche il terzo goal prima di subire il 2-1. Nel secondo parziale, ho visto un po’ un cambiamento da parte della terna arbitrale nei nostri confronti, mi è sembrato che tutte le azioni dubbie, fossero sempre a nostro sfavore. Premetto che non voglio addossare la colpa agli arbitri né tanto meno piangermi addosso ma dispiace perché potevamo concludere la partita in modo diverso invece abbiamo dovuto fare a meno di De Martino e abbiamo subito un calcio di rigore molto dubbio. Mi preme fare i complimenti a tutti i miei ragazzi – prosegue – dall’inizio della stagione abbiamo mantenuto dei ritmi vertiginosi e alla quattordicesima giornata siamo imbattuti, aver tenuto sei punti di distacco, non è cosa da poco. Dopo le feste, ci prepareremo al meglio per la ripartenza. Oggi ha esordito Mandarano, che ha messo a disposizione della squadra la propria esperienza ha dimostrato di essere un giocatore importante, ma non lo scopriamo adesso, basti pensare al suo trascorso. Inoltre, oggi è sceso in campo anche Alfano, il nostro ultimo acquisto, volevo fargli assaggiare un po’ il clima campionato e credo che si sia comportato discretamente, anche perché con due giorni di allenamento con la squadra non potevo pretendere di più. Sono convinto che entrambi ci daranno una grande mano per raggiungere il nostro obiettivo”.

NSD Promosport: Gonzales (Mercuri 25’st), Perri, Villella, Casella, De Martino, Mascaro, Melina, Scozzafava (Alfano 21’st), Percia Montani, Colosimo, Mandarano (Lorecchio 1’st). A disp .: Porpora, De Fazio, Mercurio, Riccelli, Ventura, Corigliano. All. Morelli

V.E Rende: Gagliardi, Annone (De Napoli 34’st), Tommasi, Del Popolo, Meringolo, Orientale, Orsino, Filidoro, De Rose (Spadafora 30’ st) , Ruffolo, Belcastro (Rotondaro 49’st). A disp .: Fabiano, De Napoli, Filidoro, Ruffolo, Mazzone, Citrigno, Cariati. All. Miceli.