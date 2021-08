Pianeta Promosport: porta blindata da Antonio Mercuri

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

All’appello di mister Morelli non poteva di certo mancare Antonio Mercuri, portiere classe ’97 che difenderà i pali biancoblu per il secondo anno consecutivo

Se dovessimo utilizzare un’unica parola per descrivere il forte portiere lametino, sarebbe senza dubbio: saracinesca. Nonostante la giovane età vanta un curriculum ricco di esperienze a cavallo tra Eccellenza e Serie D, infatti, ha militato in numerose squadre: Vigor Lamezia, con la quale si è affacciato al campionato di Serie C, Sambiase, Sersale, Castrovillari, Capo Vaticano e Roggiano. Inoltre, quest’anno si è avvicinato anche al Beach Soccer, raggiungendo con la squadra lametina le finali scudetto.

Nella scorsa stagione, purtroppo, il suo cammino con la Promosport, è stato interrotto dallo stop forzato del campionato. La società, tuttavia, non ha esitato a riconfermarlo in squadra, consapevole di quanto la sua presenza arricchisca il reparto difensivo.

Ecco le prime parole di Antonio: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione insieme ai miei compagni, considerando che nel campionato passato, le misure restrittive non ci hanno permesso di raggiungere il nostro obiettivo. La rosa è molto forte, sia tatticamente che tecnicamente, dal canto mio garantisco la massima professionalità, giorno per giorno, per contribuire al salto di categoria e ripagare il mister e il presidente Folino, per la fiducia dimostrata. Mi preme fare un plauso particolare – conclude- alla società per aver rinforzato, ancora di più, con l’acquisto di ottimi giocatori, l’intera rosa.”