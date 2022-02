Pianeta Promosport: un solo punto dalla gara con il Cutro

Termina a reti inviolate, sul campo del Cutro, la ventesima giornata di campionato per i bianco azzurri

Un risultato che non modifica la classifica, la Promosport, infatti, continua a guidare la classifica a quota 54 punti con ben 8 punti di distacco dal V.E Rende.

Una partita combattuta per tutti i 90’, buona la prestazione dei bianco azzurri che non riescono, però, a trovare la rete vincente.

All’11 ottima occasione per la Promosport: Mercurio dalla fascia sinistra serve Percia Montani che ci prova di testa ma Sestito si fa trovare pronto e blocca il tiro sulla linea. Al 30’ calcio d’angolo per i bianco azzurri: Scozzafava dalla bandierina spedisce la palla in area di rigore, Percia Montani è abile a intercettare di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 37’ ennesima occasione per i ragazzi di mister Morelli: lancio lungo di Schirripa per Villella che spedisce la palla alla destra della porta. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Dopo appena 2’ dalla ripresa i bianco azzurri guadagnano un calcio di punizione dai 25 metri: Scozzafava si incarica della battuta e serve palla a Barnofsky, il difensore tenta il tiro di testa ma la palla finisce fuori per un soffio. Al 26’ calcio d’angolo per la Promosport: Lorecchio non sfrutta l’occasione al meglio e la palla viene bloccata dal portiere ospite. Al 38’ punizione dal vertice destro per i bianco azzurri: Scozzafava spedisce la palla in area di rigore ma gli attaccanti non riescono a finalizzare. Nel finale, espulsione diretta di Lorecchio per somma di ammonizioni. Un episodio che contribuisce ad aumentare la tensione in campo tant’è che nei minuti finali Azzinnarro subisce un fallo in area di rigore ma per il direttore di gara è tutto regolare e non assegna un netto calcio di rigore. La partita termina in parità.

Sono numerose le occasioni per la Promosport, padrona della partita per ambedue i tempi ma che non riesce ad essere abbastanza cinica per portare a casa i tre punti. Un risultato che non rende onore alla prestazione dei ragazzi di mister Morelli.

I bianco azzurri avranno l’opportunità di ritornare alla vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì 2 marzo con l’Amantea che andrà in scena tra le mura amiche del Rocco Riga.

Al termine della partita è intervenuto il capitano bianco azzurro Davide Scozzafava, il quale ha dichiarato: “ Dal punto di vista del risultato questa partita lascia un po’ di amaro in bocca ma siamo consapevoli di aver dato il massimo per portare la vittoria a casa. Da qui alla fine del campionato tutte le partite che ci aspettano saranno delle finali per cui è inutile fare calcoli. Adesso ricarichiamo le batterie in vista della delicata sfida di mercoledì con l’Amantea, una squadra che in questo momento sta bene e sta dimostrando tutto il suo valore. Dal canto nostro, non abbiamo intenzione di lasciare nulla al caso e daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione”.

NSD PROMOSPORT: Mercuri (Gonzales 13’st) Melina, Schirripa, Casella ( Lorecchio 21’st) ,Barnofsky, Mascaro, Mercurio (Mandarano 13’st) , Scozzafava, Percia Montani, Colosimo, Villella ( Azzinnaro 19’st). A disp: Morabito, Riccelli, Alfano, Ventura, Mazzitelli. All. Morelli

CUTRO: Sestito, Rocco, Frijio, Loiacono, Tomaselli, Lerose, Liperoti, Pittari, Covelli ( Mercurio 31’st), Ferrarelli, Garraffa. A disp: Pugliese, Messina, Muto, Barberio, Mannolo. All. Elia.