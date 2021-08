Pianeta Promosport: spazio al settore giovanile

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La nsd Promosport investe, da oramai numerosi anni, nella formazione dei giovani

Il settore giovanile rappresenta, dunque, un trampolino di lancio per compiere il salto nelle categorie superiori.

Da quest’anno, la scuola calcio ASD Real Soccer Lamezia, sarà convogliata nel settore giovanile della Promosport.

A tal proposito, le dichiarazioni del direttore tecnico, Alessandro Vinci: “Si partirà dalla categoria “piccoli amici” fino agli allievi, chiaramente tra i tecnici dei vari settori, ci sarà una costante collaborazione, per fornire, ai ragazzi, la possibilità di crescere nella categoria superiore, laddove ci fossero i presupposti. La nostra attenzione sarà orientata a sviluppare una metodologia che riesca a coniugare la formazione calcistica nonché socio- culturale. Il presidente Folino ci ha messo nelle condizioni migliori per poter lavorare sull’intero settore giovanile, infatti, l’obiettivo è quello di costruire, anno per anno, una realtà solida”.

Di seguito l’organigramma del settore giovanile:

Tecnico Primi Calci: Beniamino Notaro;

Tecnico Pulcini: Gennaro Molinaro;

Tecnico Esordienti: Rocco Castaldo;

Tecnico Giovanissimi: Gianluca Cullice;

Tecnico Allievi: Gianluca Fiorino;

Preparatori portieri: Antonio Chirumbolo, Tommaso D’Auria;

Preparatore atletico: Salvatore Le Pera;

Direttore tecnico: Alessandro Vinci;

Dirigente responsabile: Antonio Caroleo.