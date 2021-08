Pianeta Promosport: al via il settore femminile

Comunicato stampa



La guida è stata affidata al tecnico Giovanni Crupi, il quale ha esposto il progetto.

Di seguito le sue dichiarazioni: “La Promosport, quest’anno, nella sua progettazione, ha incluso la creazione del settore femminile, con la partecipazione al campionato di Eccellenza, e sono molto onorato di essere stato scelto come tecnico della squadra. Dal punto di vista sociale, è molto importante, poiché rappresenta un’innovazione sul territorio, fornendo, anche, alle donne, la possibilità di scendere in campo. Durante la presentazione ufficiale, ho avuto il piacere di conoscere figure tecniche e dirigenziali della società, che mi hanno fatto sentire come se fossi a casa. Ci sono tutti i presupposti per poter iniziare questo nuovo progetto con la massima serenità e soprattutto, con una programmazione a larga veduta per un futuro roseo”:Per eventuali informazioni è possibile contattare:

Giovanni Crupi: 338 8509674

Claudia Vetromilo: 320 2858087

Antonio Caroleo: 338 7093857