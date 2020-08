Pianopoli. Anniversario da record: festeggiati 74 anni di matrimonio

Auguri a Giuseppe Mazza e Maria Concetta Scalise per il loro matrimonio. I due signori di Pianopoli hanno festeggiato 74 anni di matrimonio nella casa di riposo dove vivono senza mai separarsi

Il Covid non impedisce di festeggiare 74 anni di matrimonio.

Giuseppe e Maria Concetta hanno detto si, in una chiesa di Migliuso di Serrastretta in provincia di Catanzaro, il 20 AGOSTO 1946. Una storia di difficoltà e sacrificio, ma comunque di forza, amore, coraggio e lavoro, arricchita dalla nascita di otto figli.

Giuseppe Mazza, nasce a Serrastretta il 3 gennaio 1926, un anno dopo, il 5 luglio, nello stesso paese nasce Maria Concetta Scalise. I due ragazzi crescono in un periodo molto difficile per l’Italia e ancor di più per la Calabria, ma non si arrendono mai.

Si conoscono e, come si usa a quel tempo, concordano con le loro famiglie questo matrimonio. Un amore vissuto in piena seconda guerra mondiale, quindi con un percorso tutto in salita.

La vita in quel periodo è segnata dal lavoro dei campi e dalle difficoltà di una guerra che affama e separa le famiglie.

Ma nel 1946 Giuseppe e Maria Concetta, che vivono del loro lavoro, dicono si il 20 agosto e iniziano la vita insieme.

Così, anno dopo anno, la famiglia cresce prima con Saverio, poi via via tutti gli altri amati figli: Angela, Tommasina, Palmira, Salvatore, Rosa, Francesco e Giovanna.

Un impegno preso per amore che li porta a stare sempre insieme.

La loro vita è fatta di campi e orti, di grano, di olio, di frutta e verdura, che consentono loro, negli anni cinquanta, di costruire la loro casa a Pianopoli, paesino vicino a Migliuso, dove poi alleveranno i loro figli e passeranno tutta la vita insieme sino a quando, nel 2015, Giuseppe si ammala gravemente e perde l’uso delle gambe.

I figli, per consentirgli di essere seguito con professionalità, lo portano in una casa per anziani.

Giuseppe si trasferisce nella casa ‘San Francesco’ a Maida. Pochi mesi dopo anche mamma Maria Concetta decide di seguirlo, anche se non ne ha bisogno.

Giuseppe e Maria Concetta non sanno stare separati e così vivono insieme anche nella casa di riposo.

E’ proprio lì che il 20 agosto scorso hanno festeggiato circondati da tanto affetto i loro 74 anni di matrimonio.

Un traguardo da record, ma soprattutto un traguardo d’amore.

Nadia Donato