Pianopoli e la sua Coppa Paesana: entusiasmo a mille per ripartire con lo sport che sa di solidarietà e speranza

E’ vero che la ripartenza è tanto attesa da tutti e spesso i giovani ne sono protagonisti con piccole e grandi idee

E’ il caso della comunità pianopoletana che ha programmato e sta vivendo un’estate all’insegna della ripartenza.

“La Coppa Paesana”, torneo di calcio a 5 che prenderà il via il 12 luglio prossimo nel campetto Paolo Fazio, è l’esempio di come si può ridare un pizzico di serenità ad un piccolo centro di quasi 300 abitanti.

Il calcio ed i tornei estivi per Pianopoli (Cz) sono una tradizione, negli anni, l’estate ha assunto il ruolo di stagione regina per i tornei, memorabili quelli di calcio degli anni dove non c’era mai posto sugli spalti dello stadio Pino Catania, e dove si alternavano giovani e meno giovani in belle competizioni.

Oggi sono ragazzi che in quegli anni non erano nemmeno nati e che però hanno sentito parlare tanto di quelle serate estive, che riaccendo i sorrisi di tutti ed è grazie a Gianmarco Salerno, Stefano Fiorentino, Azeddine Kabli, Luca Ricitano e Matteo Ricitano, la tradizione riparte con il calcetto.

Prova del successo dell’iniziativa sono le 10 squadre che prenderanno parte alla competizione e nelle quali giocheranno cittadini di ogni età.

Saranno le squadre di Bar da Mario, Bar del Pomo, Pizzeria Arangia, Bar Costa, Vecchio Monastero, Ristorante Hotel 2000, La Locanda del Monaco, Bar del Corso, Bar Sport e Barber Jack, ad animare questa attesissima manifestazione che ha coinvolto tutto il paese facendo sì che più generazioni si incontrassero ed insieme decidessero di divertirsi e ripartire all’insegna dello sport, dell’amicizia, della solidarietà e della speranza che la tristezza causata dal Coronavirus passi presto.