Pianopoli. L’associazione Terra di Calabria fa il bilancio dell’attività svolta durante il 2020

L’Associazione Terra di Calabria si avvia verso la chiusura dell’anno 2020 e propone un’analisi critica dei risultati ottenuti.

Preme innanzitutto sottolineare che il suo operato si è svolto all’interno di un’annata che è stata particolarmente insidiosa e ha portato numerose difficoltà nel quotidiano di ciascuno, come purtroppo è noto a tutti.

Terra di Calabria ha dovuto infatti, in molte occasioni, posticipare o eliminare del tutto molte delle sue storiche attività, che nel corso degli anni hanno portato all’Associazione ed ai suoi membri visibilità e sostentamento: sono infatti state cancellate tutte le manifestazioni all’aperto, i dibattiti, i convegni, le azioni di sensibilizzazione dirette alla cittadinanza.

Nonostante questo, Terra di Calabria non si è mai fermata, si è resa elastica e malleabile plasmando il suo lavoro sulle direttive nazionali, senza però mai abbandonare l’attenzione al singolo cittadino.

Nello specifico, l’anno 2020 ha visto un incremento dell’attività del Centro Servizi, la quale si è declinata in giornate specificamente dedicate e su appuntamento, in presenza di esperti di particolari tematiche.

Il lavoro significativamente più importante è stato svolto durante le consulenze finanziare del venerdì, dedicate al sostegno dei nuovi imprenditori nonché alle aziende già avviate.

L’enorme successo di questa attività è stato possibile grazie alla grande competenza e alla totale disponibilità del consulente esperto, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di Terra di Calabria insieme alla stima verso il suo collaboratore, sia come lavoratore che come persona.

Non è stato da meno il consulente esperto in pratiche di CAF e Patronato chiamato in causa dall’Associazione ogni mercoledì il quale, dimostrando un’impeccabile professionalità, si è sempre prodigato per aiutare i giovani, gli anziani e le famiglie che si sono rivolte a Terra di Calabria per usufruire di detto servizio.

L’Associazione ringrazia inoltre i consulenti esperti in pratiche legali civili, penali e amministrative che hanno offerto le loro consulenze ogni lunedì, insieme ai consulenti del martedì e del giovedì impegnati, rispettivamente, in consultazioni per l’avvio di nuove imprese e per diverse pratiche assicurative.

Un ringraziamento particolare va infine agli esperti che si sono dedicati a visite e consulenze in campo medico e della salute: detto servizio è stato offerto su specifica richiesta dei soci e la risposta degli specialisti dell’Associazione è sempre arrivata puntuale e precisa.

Il fiore all’occhiello di Terra di Calabria è stato senza alcun dubbio la numerosità delle adesioni: mai come quest’anno, e nonostante le previsioni avverse dovute al difficile periodo, l’Associazione ha potuto vantare un quantitativo così elevato di nuovi iscritti e di rinnovi.

A tal proposito, è con grande rammarico che si è dovuto rinunciare alla celebrazione del Ventennale, nonostante fosse già stato programmato, perché sarebbe stata la perfetta occasione per riunire e ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a solidificare la realtà di Terra di Calabria; si ricorda infatti, che l’Associazione nasce dalle persone ed è per le persone: essa vive grazie all’autofinanziamento derivante dalle quote associative, non usufruisce di alcun tipo di altra entrata, ma garantisce ai suoi membri di usufruire gratuitamente di tutti i suoi servizi.

Terra di Calabria ha quindi in programma per il 2021 l’organizzazione di un importante evento che comprenderà sia la celebrazione dei primi vent’anni di attività che un grande omaggio a San Francesco, il santo protettore della Calabria. Al momento però, non potendo fare progetti a lunga scadenza, dette attività non hanno ancora una data stabilita.