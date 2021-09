Piattaforme di trading: gli utenti premiano i servizi del broker eToro

Il mondo del trading online è in grande sviluppo e ciò è dovuto al fatto che si tratta di una possibilità di investimento divenuta ormai alla portata di chiunque

Differentemente da quanto avvenisse in passato, quando il trading era un’attività svolta solamente dagli esperti di economia e dagli investitori professionali, oggigiorno grazie alle piattaforme di trading tutti possono operare sui mercati finanziari.

I progressi della crittografia e l’evoluzione tecnologica hanno portato ad evidenti cambiamenti nel modo di gestire il denaro, ma è bene sapere che prima di addentrarsi in un mondo tanto complesso quale è quello del trading bisogna conoscere quantomeno le nozioni base ed almeno inizialmente affidarsi a delle figure competenti.

Cosa sono le piattaforme di trading?

Prima di iniziare ad investire online bisogna capire cosa sono le piattaforme di trading. Si tratta di piattaforme digitali grazie alle quali i clienti che vogliono investire hanno la possibilità di operare in tempo reale nel mondo finanziario senza necessariamente affidarsi ad un esperto.

Le piattaforme di trading online sono tante e molte di esse sono state appositamente progettate e programmate per permettere ai clienti di muoversi ed investire in autonomia. Il consiglio è comunque quello di rivolgersi a soggetti qualificati, quantomeno nei primi periodi in cui si inizia ad investire.

Tra le varie piattaforme di trading online vi è eToro, una delle più conosciute a livello mondiale nel settore delle negoziazioni digitali. Infatti, l’affidabilità dei servizi eToro ha portato sempre più investitori a scegliere questo broker per operare sui mercati finanziari in autonomia. Si tratta di una società nata nel 2007 per mano di tre imprenditori che decisero di facilitare notevolmente le operazioni di trading che, in questo modo diventa accessibile a coloro che non hanno competenze specifiche in materia.

Investire in sicurezza: affidarsi al broker eToro

eToro è conosciuto come broker di trading online ma può meglio essere definito come una piattaforma multi-asset e questo comporta che sia possibile operare con diversi strumenti finanziari. A partire dal marzo 2021 eToro è quotata in borsa oltre ad essere un broker che offre servizi esclusivi legati al mondo del trading come il Social Trading. Questo broker può essere visto come una community all’interno della quale scambiarsi informazioni esperienze e strategie di investimento, rendendo l’esperienza del trading più inclusiva anche per i traders alle prime armi.

eToro: le opinioni degli utenti

Prima di affidarsi ad una piattaforma di trading online è bene leggere quali sono le opinioni degli utenti, utili per capire qual è il grado di affidabilità della piattaforma in questione. Tra i vantaggi di eToro è emersa la possibilità di copiare altri traders con il social trading, così come la vasta offerta di prodotti negoziabili e mercati.

Il grado di sicurezza risulta molto elevato e una buona percentuale dei clienti che utilizzano eToro dichiarano ogni giorno che si tratta di una piattaforma affidabile e trasparente. eToro è certificata da tutte le autorità competenti e questo è certamente un fattore di elevata garanzia, fondamentale per valutare l’affidabilità di un broker.

Altro punto di forza di questo broker è che ciascun cliente eToro ha una polizza assicurativa aggiuntiva che viene sottoscritta con i Lloyd’s of London ed ha lo scopo di proteggerlo fino ad un massimo di 1 milione di euro.

Ogni conto è protetto contro il bilancio negativo. Ciò significa che la piattaforma eToro si impegna ad assorbire le perdite economiche in eccesso in modo tale che il cliente non perda più di quanto ha depositato. I fondi e gli strumenti finanziari dei clienti sono separati dal patrimonio di eToro e questo garantisce che il patrimonio dei clienti non potrà essere aggredito dagli eventuali creditori di eToro.