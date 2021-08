Piccioni: ripristinare situazione di normalità in piazza Mercato vecchio

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Immagini inaccettabili

Su segnalazione di numerosi cittadini, ho richiesto con urgenza via pec alla commissione straordinaria di predisporre un intervento di pulizia, manutenzione e ripristino del decoro della fontana di Piazza Mercato Vecchio e dell’area circostante.

E’ inaccettabile quanto segnalato dai cittadini attraverso le foto, in particolare mattina di ferragosto: centinaia di bottiglie nella vasca e nello spazio circostante, acque putride e stagnati, liquame, proliferare di zanzare e insetti, uno spettacolo indecente nel pieno della stagione in cui la città è più frequentata, da turisti e da tanti lametini residenti fuori regione che rientrano per le vacanze.

E’ chiaro che c’è una gravissima responsabilità da parte di alcuni cittadini che, con comportamenti di palese inciviltà, dimostrano totale disprezzo per il bene comune.

La piazza è patrimonio comune!

Quella stessa fontana dove fino a qualche anno fa si facevano i giochi di luce e di acqua, ora troppe mattine la ritroviamo ridotta a una “discarica”.

Fermo restando i comportamenti incivili da condannare, occorre, però, che al più presto il Comune ripristini una situazione di normalità nella zona e, soprattutto in questo periodo, siano monitorati maggiormente, nella pulizia e nei controlli, alcuni punti di aggregazione del centro dove la stessa inciviltà determina quotidianamente situazioni di degrado: oltre a piazza Mercato vecchio e alla fontana, gli spazi vicino alla cattedrale e alla sede municipale di Nicastro, alla zona vicino al mercato, solo a titolo esemplificativo.

Non possiamo permetterci scene come quelle che in queste ore abbiamo visto a piazza mercato Vecchio!

In estate, in pieno centro!!

Contrastiamo l’inciviltà che deturpa il volto della nostra città con la responsabilità dei nostri comportamenti

Rosario Piccioni

Lamezia Bene Comune