Pierluigi Virelli in anteprima per la nuova stagione teatrale di Vacantiandu

Riparte la nuova stagione teatrale Vacantiandu realizzata dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA)

La stagione, con la direzione artistica di Nico Morelli e Diego Ruiz, è realizzata con il contributo della Regione Calabria e patrocinata dal Comune di Lamezia Terme.

Primo ospite, lunedì 20 dicembre 2021, il cantante, polistrumentista e ricercatore etnografico Pierluigi Virelli che, accompagnato dal M° Antonio Lonetto, offrirà uno spettacolo musicale dal titolo Zampogna itinerante.

Pierluigi Virelli (pipita) e Antonio Lonetto (zampogna a chiave), in abiti storici, diffonderanno lungo le vie principali del centro di Lamezia Terme le festose sonorità della musica calabrese antica. Un augurio di Buone Feste per non far perdere la memoria della cultura di matrice orale della nostra tradizione.

L’evento, organizzato in collaborazione con Lamezia Shopping, avrà inizio alle ore 18.00 vicino alla Cattedrale e si snoderà lungo Corso Numistrano, Corso Giovanni Nicotera e Via XX Settembre per terminare, poi, all’inizio dell’isola pedonale nei pressi delle installazioni natalizie.