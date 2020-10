Pino Masciari “Sconfiggere le mafie e fare cassa: con la sconfitta delle mafie si possono sanare i conti pubblici”

Comunicato Stampa

“E’ proprio di questo parlavo ieri quando mi preoccupavo dei debiti sovrani e degli appetiti delle mafie verso nuovi modelli di riciclaggio: è solo intercettando il fiume di denaro che proviene dalle cosche che lo Stato può non solo sconfiggere la ‘ndrangheta ma anche fare cassa in modo da non pressare i contribuenti! Avremmo un nuovo boom economico, denaro liquido da investire in scuole, infrastrutture, servizi, e potremmo abbandonare questa politica di tagli che tanto va a pesare sulle famiglie e sulle imprese, non saremmo costretti a tagliare le pensioni o ad aumentare l’età pensionabile e uscire da questo momento così buio. Potremmo ridare dignità al nostro paese e al suo grande popolo”