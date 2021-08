Pioggia nel weekend 28-29 agosto, da lunedì torna bel tempo

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il meteo peggiorerà su molte regioni, domenica sole al Centro e temporali al Sud. Le previsioni



Weekend del 28 e 29 agosto all’insegna della pioggia, con calo delle temperature.

Nelle prossime ore un vortice polare sfiorerà l’Italia facendo affluire ancora una volta venti freschi dai quadranti settentrionali. Il tempo tornerà a peggiorare su molte regioni.

Sin dal mattino infatti nubi irregolari e precipitazioni sparse interesseranno il Nord mentre temporali cominceranno a interessare la Toscana per poi raggiungere diffusamente Umbria, Lazio interno, Marche, Abruzzo e Molise. Altre precipitazioni bagneranno le coste tirreniche meridionali e infine il Gargano in serata. Temperature in diminuzione.

Nella giornata di domenica infine il tempo spiccatamente instabile si porterà verso Sud con altre piogge e temporali, nel frattempo al Centro-Nord la pressione comincerà ad aumentare regalando una giornata festiva improntata a un ampio soleggiamento.

Temperature in diminuzione anche al Sud.

NEL DETTAGLIO

Sabato 28: rovesci sul basso Tirreno.

Domenica 29: localmente instabile con rovesci su Campania meridionale, Calabria e poi Basilicata e Puglia centro-meridionale.

Da lunedì torna l’alta pressione.