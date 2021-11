Placanica (RC). 34enne precipita in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco (VIDEO)

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria (distaccamento di Monasterace e Siderno) con supporto di personale Speleo Alpino Fluviale e dell’elicottero Drago VF66 del Reparto Volo di Lamezia Terme, su richiesta del 118, pervenuta alle ore 14:15 circa, sono intervenute nel comune di Placanica (RC) via San Tommaso, per il soccorso ad una persona precipitata in un dirupo.

Il malcapitato, di anni 34, un lavoratore/rocciatore che stava operando per il posizionamento di reti di protezione della parete rocciosa alle spalle di una abitazione.

Il personale VF, con tecniche SAF, insieme al personale del 118 ha raggiunto nella scarpata e messo in sicurezza il lavoratore predisponendo il tutto per il successivo recupero con aerosoccorritore in arrivo con Drago VF66.

Alle ore 16:20 circa il lavoratore è stato recuperato dal personale elisoccorritore dei vigili del fuoco e trasportato nella piazzola di atterraggio elicotteri presente in zona dove veniva affidato al personale medico del 118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Sul posto i Carabinbieri di Placanica e lo Spisal dell’ASP di Reggio Calabria per gli adempimenti di competenza.