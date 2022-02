Planetario Tour. Peppe Voltarelli riprende i concerti con il suo ultimo disco

Dopo un’intensa estate con numerosi appuntamenti per piazze, rassegne e festival, riparte il Planetario Tour di Peppe Voltarelli con il suo ultimo, fortunato disco che non solo ha vinto la Targa Tenco come miglior album d’interprete ma è stato l’album più votato in assoluto da parte della più ampia giuria di critici, giornalisti e opinionisti

Un riconoscimento più che lusinghiero per il cd-book, edito da Squilibri, che si configura come un’immersione nella grande canzone d’autore, da Jacques Brel a Bob Dylan, da Leo Ferré a Vysotskij, con emozionanti duetti con altri giganti del dire in musica da Joan Manuel Serrat ad Adriana Varela, da Silvio Rodríguez ad Amancio Prada.

Un progetto ambizioso ma ritagliato su misura delle esperienze di arte e di vita del cantautore calabrese che, nomade per vocazione e irrequieto per temperamento, spostandosi di continuo da un continente all’altro, è diventato una sorta di ambasciatore della canzone d’autore nel mondo con numerose tournées all’estero, dall’America Latina al Canada, innumerevoli partecipazioni a festival internazionali e molteplici collaborazioni avviate nei luoghi in cui si è ritrovato, dalla Spagna a New York.

E mentre il disco è in ristampa, parola ormai desueta di questi tempi che indica anche gli ottimi riscontri di pubblico, riparte il tour di Planetario che è anche uno spettacolo di “teatro-canzone” che, attraverso una selezione di cantautori di tutto il mondo, costruisce una personale e ironica teoria della canzone d’autore, densa di aneddoti e riferimenti storici: un viaggio fatto di incontri bizzarri in luoghi segreti e inesplorati dove le differenze di stili e di linguaggio diventano l’anima di un racconto poetico e appassionante attorno al ruolo sociale del canto, alla sua importanza nel sapere collettivo di un paese.

Otto le date fissate per il momento:

18/02 Torino Folk Club

20/02 Alessandria Isola Ritrovata

21/02 Cremona Teatro Filo

11/03 Napoli Auditorium Novecento

12/03 Cava dei Tirreni XXXV Live

16/03 Milano Garage Moulinsky

18/03 Poggibonsi (Si) Teatro Politeama

Info più dettagliate sulle pagine social dell’artista