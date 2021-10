Platania. Arrestato 40enne trovato in casa con 1 Kg di marijuana e 3.500 euro in contanti

La presenza segnalata da “Manco”, il cane antidroga dei Carabinieri dal fiuto infallibile

La marijuana era confezionata in buste di cellophane per mettere sottovuoto gli alimenti conservate in un mini-frigo portatile, di quelli che si usano per le scampagnate, a sua volta nascosto in un magazzino nelle pertinenze della casa di un 40enne disoccupato di Platania, già noto alle Forze dell’Ordine.

Così, alle prime ore dell’alba, i Carabinieri, supportati dal fiuto infallibile di “Manco” il cane anti-droga in servizio presso il Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto a perquisire il domicilio del 40enne.

Il cane “Manco”, con la solita abilità, ha guidato i Carabinieri verso il magazzino dove ha segnalato la presenza di stupefacente ed ecco la scoperta: più di un kilogrammo, esattamente 1,026 kg, di marijuana confezionata in 9 buste di cellophane di cui 5 già sottovuoto per essere conservate meglio.

Oltre alla marijuana, approfondendo le ricerche, i Carabinieri hanno rinvenuto anche 3 bilancini di precisione elettronici, materiale per il confezionamento e soldi in contanti per un totale di 3.475 euro per i quali l’arrestato non ha saputo giustificare il possesso e la provenienza lecita, oltreche 3 munizioni da caccia calibro 12 illegalmente detenute.

Il tutto veniva sequestrato e messo a disposizione dell’A.G.

Il 40enne platanese è stato pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

Il successivo giudizio direttissimo ha visto convalidare l’arresto da parte del G.I.P. che ha imposto all’arrestato le misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione in Caserma.