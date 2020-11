Platania. Comune avvia attività di screening con i test antigenici

Il Comune di Platania ha informato la cittadinanza, sui canali social, di aver avviato un’attività di screening con i test antigenici

Di seguito il post:

Il Comune di Platania, viste le grosse difficolta che sta attraversando l’Azienda Sanitaria Provinciale nell’esecuzione dei tamponi molecolari, nella trasmissione dei referti e nel tracciamento dei soggetti positivi all’infezione da SARS-CoV-2, ha acquistato dei test antigenici rapidi per supportare, come ha gia fatto nel mese di maggio con i test sierologici, l’ASP nelle attivita di screening.

I test antigenici verranno consegnati ai Medici di Medicina Generale e all’infermiere messo a disposizione dall’ASP, per un giorno a settimana, presso le scuole di Platania.

Gli stessi provvederanno all’attività di screening mirata, cioè indirizzata ai casi urgenti che richiedono, secondo parere dei medici, di un’analisi tempestiva del rischio ( “contatti stretti” di soggetti positivi, soggetti con sintomi compatibili con quelli del Covid-19, monitoraggio nelle scuole o nei gruppi di cittadini più esposti).

Si precisa che l’attivita di screening con i test antigenici un’iniziativa di prevenzione utile per accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19.

In caso di risultati “positivi” dei test è necessario mettersi in isolamento domiciliare fiduciario ed il medico, comunque, dovrà sempre fare la richiesta all’ASP per l’esecuzione del test molecolare, per la conferma della diagnosi e per la proposta ufficiale di messa in quarantena.