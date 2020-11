Platania: registrato nuovo caso di persona positiva al Covid

Il sindaco di Platania, Michele Rizzo, sulla pagina ufficiale del Comune, informa la cittadinanza che si è verificato un nuovo caso di Coronavirus

Ecco le sue parole:

Situazione contagi Covid al 14 novembre: l’ASP ha comunicato un nuovo caso di positività, al quale è stata prontamente notificata l’ordinanza di isolamento domiciliare, ma purtroppo in giornata è stato ricoverato, perchè le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Al nostro concittadino auguriamo una pronta guarigione e che presto ritorni a casa.

I positivi attuali sono quindi 5 (cinque), mentre i soggetti in isolamento domiciliare, perchè “contatti stretti” di positivi sono 8 (otto). Gli altri 4 soggetti positivi si trovano tutti in buone condizioni di salute ed uno di loro è in attesa del risultato dell’ultimo tampone, che lo possa “liberare”, se negativo, come si spera, dall’isolamento domiciliare al quale è sottoposto dal 12 ottobre scorso.

Si raccomanda alla cittadinanza, per l’ennesima volta, di rispettare tutte le misure di contenimento del contagio, ormai ben note (uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, spostamenti solo in caso di urgenza, salute e lavoro, divieto di assembramento, ecc.). Soltanto in questo modo si può fronteggiare la diffusione del virus.