Platania. Registrato nuovo caso di positività al Covid-19

Il sindaco di Platania, Michele Rizzo, sulla pagina ufficiale del Comune, informa la cittadinanza che si è verificato un nuovo caso di Coronavirus

Ecco le sue parole:

L’ASP ha comunicato oggi un NUOVO caso di positività. La persona interessata è stata purtroppo ricoverata, perchè le sue condizioni di salute non erano buone. Alla nostra concittadina auguriamo una pronta guarigione.

– I positivi totali, dall’inizio della pandemia, sono stati 13;

– Gli attualmente positivi sono 3, di cui una ricoverata;

– I guariti sono 10.

L’ASP ha pure proposto oggi l’ordinanza di quarantena per 10 “contatti stretti” del soggetto risultato positivo ieri, che si trovavano comunque già in isolamento domiciliare volontario.

Si raccomanda alla cittadinanza, per l’ennesima volta, di rispettare tutte le misure di contenimento del contagio, ormai ben note (uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, spostamenti solo in caso di urgenza, salute e lavoro, divieto di assembramento, ecc.). Soltanto in questo modo si può fronteggiare la diffusione del virus.