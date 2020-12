Platania (CZ). Tagli abusivi in boschi di proprietà comunale e privata

Denunciata 1 ditta boschiva, sequestrata un’area di circa 10.750 mq. e contestate violazioni amministrative

Nel corso di 2 distinte operazioni in boschi in corso di utilizzazione, nel comune Platania nelle Località Savocà e Sacramento, la stazione Carabinieri forestale di Lamezia Terme hanno accertato che erano state tagliate abusivamente numerose piante di castagno e di cerro, in terreni boscati soggetti a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico.

In particolare i militari, in un caso, individuata l’area, di proprietà privata interessata dal taglio, hanno proceduto alle verifiche di rito dalle quali è emerso che la ditta, utilizzando una comunicazione, di facciata alla regione per altre particelle, senza alcuna autorizzazione tagliava invece abusivamente 50 piante di alto fusto di castagno e tutti i polloni presenti su altre 50 ceppaie di castagno, in un comprensorio boscato esteso circa 10750 metri quadri.

Eseguiti pertanto gli accertamenti e i rilievi di rito, anche tramite i servizi del SIFA, il responsabile del taglio abusivo, è stato deferito all’AG. per deturpamento di bellezze naturali e violazione delle norme sul vincolo paesaggistico, procedendo anche al sequestro dell’intera superficie boscata, di 3 cumuli di legname già sezionato in tronchi e di 2 trattori,

Nell’altra operazione, nel corso di un taglio in un terreno boscato di proprietà del comune di Platania, regolarmente autorizzato, nell’ambito di un piano di gestione forestale dello stesso comune, è stato invece accertato che erano state tagliate in difformità da quanto previsto nel progetto di taglio circa 200 matricine e 4 piante di cerro, procedendo alla contestazione di violazioni amministrative alle norme sul vincolo idrogeologico, per un importo complessivo, in misura ridotta di circa 5.500 euro.