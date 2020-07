L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme esprime il suo orgoglioso plauso per l’importante traguardo raggiunto dalla “SSD Viola Tennis & Sports”

La squadra lametina lo scorso 19 luglio si è aggiudicata la finale contro l’insidioso team del Garden TC Riccio Locri, per 4 a 2, conquistando così, non solo e soltanto il titolo di Campione Regionale nella categoria, ma anche la promozione nel nuovo Campionato di serie B2.

Un titolo prestigioso che dona vanto ad un’intera città, così come la recente notizia in merito alla concreta possibilità che la Federazione Italiana Tennis possa scegliere, per la prima volta, la Città di Lamezia Terme come sede per la prossima stagione del Campionato di categoria.

Nel rispetto delle disposizioni governative e federali, le partite si sono svolte regolarmente sui campi in terra rossa di via Colavita (Palasport Alfio Sparti) all’insegna del rispetto delle regole così come dell’avversario, da sempre punti cardine dello sport in generale.

L’amministrazione non può sottacere la gioia nel constatare come le tante eccellenze lametine continuino, grazie agli sforzi personali di atleti, di preparatori e chiaramente delle famiglie, ad essere ogni giorno testimonianza che attraverso la costanza ed i sacrifici, i sogni possono trasformarsi in una sana realtà.

Se pur in un periodo di alta tensione umana – dichiarano dall’Amministrazione – i lametini hanno continuato a credere nel domani portando avanti le tante attività sportive ed artistiche, riuscendo, se pur con la mascherina, a sorridere e lottare con determinazione, ottenendo importanti traguardi. Al team “SSD Viola Tennis & Sports” ed tutti gli atleti lametini, rivolgiamo il nostro in bocca al lupo, ringraziandoli perché è grazie a loro che ogni giorno, a brillare sono i colori giallo blu della città di Lamezia Terme.