Play Off Serie B2 maschile: ottimo pareggio a Perugia per la Viola Tennis

Pareggio importante a Perugia per la Viola Tennis, che ospiterà lo Junior Tennis Perugia per la gara di ritorno l’11 luglio

In una caldissima giornata estiva, si è giocata la prima giornata dei Play Off di serie B2 maschile.

Il punteggio è stato sempre in equilibrio, così come i singoli incontri, senza mai avere la sensazione che l’una o l’altra squadra potesse prendere il sopravvento.

Francisco Bahamonde Nicastro (2.4) è il primo a scendere in campo, contro Andrea Militi Ribaldi (2.3).

Il match sembra subito agevole per il giocatore della squadra lametina ed effettivamente la partita scorre velocemente.

Francisco chiude il primo set 6-2 senza concedere nemmeno una palla break, così come nel secondo set, che termina 6 a 1 in soli 26 minuti.

Nel frattempo nel campo n.2 si affrontano Guillermo Carry (2.5) e Gilberto Casucci (2.4).

Una partita molto combattuta. Carry è in vantaggio nei primi game, ma Casucci non molla un colpo e ribalta lo svantaggio, concludendo dal 3-4 al 6-4 in suo favore.

Il giocatore lametino, dopo il duro colpo del primo set, riesce però a riprendere in mano le redini, aggiudicandosi la seconda partita per 6-4.

Si va al terzo set.

Il caldo non fa sconti, così come il giovane Casucci, che chiude il match vincendo il terzo set 6-3.

Il terzo incontro vede schierati i numeri uno delle due squadre: Giannicola Misasi (2.3) e Tomas Gerini (2.2 – 1813 ranking ATP).

Il primo set vede il giocatore umbro comandare gli scambi da subito, con un Misasi che non riesce a trovare il suo gioco, ma che riesce a trasformare l’unica palla break che gli viene concessa. Gerini chiude il primo parziale 6-3. Nel secondo set le cose cambiano, il Calabrese trova il ritmo giusto e porta in parit5 il match, vincendo la seconda partita per 6 giochi a 4.

Anche stavolta il terzo set diventa decisivo; Misasi trova la fiducia necessaria riuscendo a condurre, punto su punto, il terzo set, rimanendo sempre in vantaggio e aggiudicandoselo 7-5.

L’ultimo incontro di singolare è giocato da Francisco Sinopoli (2.6) e Davide Natazzi (2.5).

Il ritmo è alto, entrambi i giocatori tendono a chiudere velocemente i punti.

Il primo set viene vinto in 34 minuti da Natazzi, che lo chiude 6 giochi a 2. Nel secondo set la situazione si ribalta, Sinopoli riesce a condurre e imporre il suo gioco, vincendo 6-3.

Il terzo set termina 6-1 a favore del giocatore perugino, che sbaglia pochissimo e non lascia spazio all’avversario, forse anche un po’ stanco.

Sul due pari si giocano i due doppi, che saranno fondamentali per la conclusione della giornata.

Su campo 1 vediamo schierati Casucci e Militi Ribaldi contro il duo Carry/Bahamonde Nicastro; su campo 2, contemporaneamente, si danno battaglia Gerini/Cecconi contro Misasi/Sinopoli.

Alle 17.20, al termine del match su campo 1, è la Viola Tennis ad essere in vantaggio per 3 incontri a 2. Infatti la coppia Carry/Bahamonde porta a casa il match con il risultato di 6-3 6-3, in un’ora di gioco.

Nello stesso tempo, sull’altro campo, sta terminando il primo set, che ha visto in perfetta parità le due coppie fino al 6-6.

Il tie-break, combattuto in ogni punto, è vinto dai giocatori umbri per 15 a 13. I quali, con il morale alto, riescono a vincere anche il secondo set per 6 giochi a 3.

Risultato finale 3-3.

La giornata di ritorno sarà decisiva, l’11 luglio a Lamezia Terme, ed il pubblico calabrese potrà essere il giocatore in più per poter chiudere nel migliore dei modi una stagione già a questo punto intensa ed entusiasmante.