Podio per l’Albergo Centrale di Lamezia nei CasaClima AWARDS 2020

Il progetto dell’architetto lametino Carlo Carlei premiato come esempio di edilizia sostenibile

Oltre 1500 progetti presentati nel corso del 2019 e soli 5 vincitori per i CasaClima AWARDS 2020, un premio che ha visto il conferimenti del Cubo d’Oro a chi ha saputo esprimere al meglio il concetto di edilizia sostenibile, reinventandolo.

E’ stato il caso della riqualificazione edilizia dell’Albergo Centrale di Lamezia Terme ad opera dell’architetto lametino Carlo Carlei, che si aggiudica il secondo posto riguardo al Premio del Pubblico, la cui votazione è stata affidata agli utenti che potevano esprimere la loro preferenza attraverso una piattaforma dedicata, e il Premio Giuria Tecnica Cubo d’Oro riservato ai soli cinque vincitori dell’intera premiazione, selezionati da una giuria interna.

La giuria è rimasta piacevolmente colpita per l’esemplare ristrutturazione dell’edificio e per la gestione alberghiera dedita alla sostenibilità; l’albergo aveva già ottenuto in precedenza la certificazione ClimaHotel che rispecchia i più elevati standard ambientali adottati.

Un grande successo per chi impiega tutta la propria professionalità per la riuscita di un progetto come quello dell’Albergo Centrale, che ha portato in alto il nome della nostra città in una premiazione di carattere nazionale.

Felicia Villella

