L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportivi dei seguenti

calciatori: Nicola Mandarano, Alessandro Miceli, Michele Vitale e Alessio Colosimo.

Comunicato stampa

Un poker d’assi in piena regola quello che assesta il team giallorosso, fiducioso di poter ricevere dai nuovi innesti le energie necessarie per incidere positivamente alla imminente ripresa del campionato.

Rinforzi in ogni reparto per un Sambiase che ancora una volta non nasconde le sue alte ambizioni. Ecco chi sono i nuovi arrivi:

– Nicola Mandarano

Torna in giallorosso il bomber che già per quattro stagioni ha vestito i nostri colori. Attaccante classe ’82, Nicola Mandarano proviene dalla sua ultima esperienza al Belvedere e ha vestito inoltre, tra le tante, le maglie di Palmese, Rende, Noto, Vittoria, Siracusa e Trapani.

– Alessandro Miceli

Difensore centrale classe ’86 proveniente dal Rende Calcio, ha alle sue spalle esperienze con Acri, Castrovillari e Vigor L. Con l’innesto di Miceli il reparto difensivo giallorosso va a consolidarsi ancor di più.

– Michele Vitale

Centrocampista classe ’91, proveniente dall’ultimo anno alla Morrone, ha importanti esperienze alle spalle con i colori della Reggiomed., Palmese, Castrovillari, Cittanovese e Vibonese. Un innesto che accresce la qualità nella zona mediana del campo.

– Alessio Colosimo

È un esterno d’attacco/trequartista, classe ’93. Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, proveniente dalla sua ultima stagione alla Promosport; in curriculum anche l’esperienza a Sersale.